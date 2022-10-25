WHATSAPP FUNZIONA DI NUOVO, RIPRENDE IL SERVIZIO

I messaggi sono ripresi. Ha ricominciato a funzionare da un paio di minuti il sistema WhatsApp dopo il down durato alcune ore. Il malfunzionamento è iniziato questa mattina alle 9. Migliaia le segnal...

I messaggi sono ripresi. Ha ricominciato a funzionare da un paio di minuti il sistema WhatsApp dopo il down durato alcune ore.

Il malfunzionamento è iniziato questa mattina alle 9. Migliaia le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

Ad alcuni utenti il servizio funzionava, anche se a macchia di leopardo. Ad altri il servizio è stato offline. I messaggi non sono partiti: dopo l'invio c'è l'orologio - che indica il problema - oppure una sola spunta. Anche il servizio WhatsApp Web, il servizio per il pc di messaggi, in questi casi non funziona. Le segnalazioni su Twitter dove l'hashtag #WhatsApp down è in trend arrivano da tutto il mondo. Le segnalazioni arrivate dall'Italia sono pressoché uniformi. gli altri sistemi di Meta, Facebook e Instagram sembrano funzionare.

COMUNICATO UFFICIALE

"Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile": ha detto nel pieno del down un portavoce di WhatsApp. Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per 6 ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg

WhatsApp down in tutta Italia: stop all'app di messaggistica.

Dalle 09 circa di oggi, martedi 25 Ottobre, tantissimi utenti stanno segnalando malfunzionamenti nella nota app di messaggistica, come riporta anche il sito Downdetector. In particolare, quando si apre l’app, in alto appare la parola “connessione…” che però non va più via, impedendo così agli utenti di poter ricevere o inviare messaggi.

I server dell’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg stanno riscontrando problemi di connessione che impediscono agli utenti di collegarsi al servizio, inviare messaggi e foto.

Non è ancora chiara la causa del problema, ma diversi utenti sui social segnalano diverse problematiche di utilizzo legate all’app. Anche in Italia tutti gli utilizzatori sono stati colpiti dalla problematica al servizio, la cui operatività attualmente sembra proseguire a singhiozzo visto che altri utenti continuano a usare l’app senza problemi.

Come al solito in questi casi, molti utenti si sono riversati su twitter per denunciare i problemi con l’hashtag WhatsAppDown.

A quanto risulta il problema riguarda oltre all’Italia diverse zone del mondo. Presumibilmente si dovrebbe trattare di un problema server.