WHATSAPP, I MESSAGGI INVIATI SI POTRANNO CANCELLARE (ENTRO 7 MINUTI)

Dopo circa un anno di indiscrezioni, su WhatsApp sta finalmente arrivando la possibilità di cancellare i messaggi inviati per errore, o di cui ci si è pentiti appena premuto il tasto d'invio. Secondo il sito WABetaInfo, dedicato all'applicazione per chattare, la novità è in fase di distribuzione su iPhone, smartphone Android e Windows Phone.

In una pagina del sito di WhatsApp la nuova opzione viene chiamata "Eliminare i messaggi per tutti". "Permette di eliminare specifici messaggi che hai inviato a un gruppo o a una chat individuale", ed è "utile se hai inviato un messaggio alla chat sbagliata o se il messaggio che hai inviato contiene un errore", si legge.

Per eliminare un messaggio - sia esso una frase, una foto o un video - basterà selezionarlo e toccare il simbolo del cestino, quindi toccare "elimina per tutti". Una volta fatto, i destinatari visualizzeranno la scritta "Questo messaggio è stato eliminato".

La novità ha tuttavia alcuni paletti: per avere ripensamenti si avranno a disposizione sette minuti, trascorsi i quali il messaggio non potrà più essere eliminato. La funzione, inoltre, richiede che anche il destinatario abbia installato l’ultima versione di WhatsApp per iOS, Android o Windows Phone.

Il rilascio è graduale, quindi potreste ancora non vedere questa opzione nella vostra app.