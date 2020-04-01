95047

WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK NON FUNZIONANO

01 aprile 2020 23:27
Non è un problema del tuo smartphone.

Da qualche minuto, si stanno verificando problemi server che coinvolgono tutte le app di Facebook, cominciando da Whatsapp, passando per Instagram e finendo proprio con la stessa app di Facebook.

Su Whatsapp non si riescono a scaricare foto, video e file audio.

L’invio avviene correttamente ma poi il destinatario non riesce ad aprirli.

Su Instagram i problemi riguardano per lo più le storie ed altri problemi su immagini e video li troviamo su Facebook.

Netflix ed altri servizi di streaming video hanno già ridotto la qualità di trasmissione al fine di limitare i dati, Facebook invece aveva comunicato di temere per i suoi server, messi a dura prova dalle videochiamate ma senza apportare modifiche alla qualità.

 

