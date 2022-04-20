WHATSAPP LANCIA LE COMMUNITY E DIVENTA QUASI UN SOCIAL ALLA FACEBOOK

WhatsApp si evolve diventando quasi un social newtork.Lancia Community, una nuova funzione con l'obiettivo di riunire sulla chat più gruppi i cui membri si conoscono e si riuniscono in base ad un inte...

WhatsApp si evolve diventando quasi un social newtork.

Lancia Community, una nuova funzione con l'obiettivo di riunire sulla chat più gruppi i cui membri si conoscono e si riuniscono in base ad un interesse comune, per raggiungere in maniera veloce, con pochi messaggi, un pubblico maggiore.

"Con il lancio di oggi, ci siamo spinti oltre permettendo alle persone di comunicare non solo con gli amici e con i contatti più stretti, ma anche con tutte le diverse community che fanno parte della loro vita - spiega Mark Zuckerberg - Costruiremo funzioni di messaggistica comunitaria anche per Messenger, Facebook e Instagram".

Ad esempio, riguardo la scuola, se ad oggi esistono numerosi gruppi relativi a classi e sezioni, gruppi sportivi o di studio, con Community si potrà creare un unico 'super-gruppo' utile agli amministratori per inviare avvisi generali su attività che interessano più studenti, notifiche su orari o criticità e molto altro. Allo stesso modo, aziende, enti e organizzazioni possono creare le loro comunità per sfruttare WhatsApp come se fosse una bacheca.

La differenza tra i gruppi e le Community è che in queste ultime sono abilitate all'invio dei messaggi solo gli amministratori. Gli iscritti, i membri dei singoli gruppi aggiunti, possono solo leggere le chat, senza commentare. "In questo modo, si eviteranno comunicazioni superflue o sovraccarichi", spiega WhatsApp precisando che, come nelle chat singole e nei gruppi, le conversazioni delle comunità sono protette dalla crittografia end-to-end, in modo che nessun utente, al di fuori delle stanze possa accedere ai messaggi.