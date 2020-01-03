WHATSAPP, OCCHIO AL VIRUS DI CAPODANNO

Telefoni infettati dal virus di Capodanno trasmesso via Whatsapp.E' quanto sta accadendo in queste ore, con decine di utenti che, allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio, hanno inavvertitamente...

E' quanto sta accadendo in queste ore, con decine di utenti che, allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio, hanno inavvertitamente cliccato sul classico link con un malware 'camuffato' da innocente messaggio d'auguri. A spiegarlo è laleggepertutti.it, che ha diffuso il testo allegato al messaggio con virus: "[Nome mittente] ti ha inviato un messaggio privato!! Clicca ORA questo link per leggere il messaggio", quanto ricevuto dagli utenti, accompagnato da una serie di emoji e dal link con il malware.

Il risultato del clic? "Dati hackerati, dal primo all'ultimo. Password, accesso ai social, rubriche, messaggistiche: tutto è passato (almeno potenzialmente) nelle mani dei malintenzionati. Che non è detto li utilizzino, chiaramente.

Ma già di per sé - spiega ancora laleggepertutti.it -, sapere di avere il cellulare 'sotto controllo' non fa piacere a nessuno. Nella migliore delle ipotesi, la navigazione sui browser potrebbe diventare infernale, con banner pubblicitari di tutti i tipi che si aprono al semplice passaggio dell’utente. Con il rischio di attivare servizi a pagamento che si rinnovano in automatico, così come è già successo in passato". Il consiglio è quindi quello di effettuare un backup dei dati e quindi resettare il telefono o - per i meno esperti - di portare il telefono in assistenza.