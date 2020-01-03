95047

WHATSAPP, OCCHIO AL VIRUS DI CAPODANNO

Telefoni infettati dal virus di Capodanno trasmesso via Whatsapp.E' quanto sta accadendo in queste ore, con decine di utenti che, allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio, hanno inavvertitamente...

03 gennaio 2020 18:04
Telefoni infettati dal virus di Capodanno trasmesso via Whatsapp.

E' quanto sta accadendo in queste ore, con decine di utenti che, allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio, hanno inavvertitamente cliccato sul classico link con un malware 'camuffato' da innocente messaggio d'auguri. A spiegarlo è laleggepertutti.it, che ha diffuso il testo allegato al messaggio con virus: "[Nome mittente] ti ha inviato un messaggio privato!! Clicca ORA questo link per leggere il messaggio", quanto ricevuto dagli utenti, accompagnato da una serie di emoji e dal link con il malware.

Il risultato del clic? "Dati hackerati, dal primo all'ultimo. Password, accesso ai social, rubriche, messaggistiche: tutto è passato (almeno potenzialmente) nelle mani dei malintenzionati. Che non è detto li utilizzino, chiaramente.

Ma già di per sé - spiega ancora laleggepertutti.it -, sapere di avere il cellulare 'sotto controllo' non fa piacere a nessuno. Nella migliore delle ipotesi, la navigazione sui browser potrebbe diventare infernale, con banner pubblicitari di tutti i tipi che si aprono al semplice passaggio dell’utente. Con il rischio di attivare servizi a pagamento che si rinnovano in automatico, così come è già successo in passato". Il consiglio è quindi quello di effettuare un backup dei dati e quindi resettare il telefono o - per i meno esperti - di portare il telefono in assistenza.

