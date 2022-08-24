WHATSAPP PER WINDOWS, ADESSO FUNZIONA ANCHE SENZA SMARTPHONE CONNESSO

È disponibile anche in Italia l'applicazione Whatsapp per Windows che consente di utilizzare la chat sul computer anche senza avere lo smartphone principale connesso alla rete.L'annuncio della nuova v...

È disponibile anche in Italia l'applicazione Whatsapp per Windows che consente di utilizzare la chat sul computer anche senza avere lo smartphone principale connesso alla rete.

L'annuncio della nuova versione dell'app è arrivato sul sito ufficiale della chat, l'aggiornamento mira a migliorare la stabilità e la velocità, a ottimizzare l'esperienza di utlizzo sul computer oltre che a rendere il software indipendente dal telefono.

Dopo una fase di test, ora disponibile al pubblico globale in download gratuito e supporta anche la lingua italiana. Per scaricare e usare l'app WhatsApp per Windows nella sua ultima versione è necessario collegarsi al Microsoft Store.

Intanto proprio WhatsApp è risultata l'app di messaggistica preferita dagli italiani. In media e considerando la prima metà del 2022, è stata utilizzata da 33,1 milioni di persone, toccando nel mese di giugno un picco di circa 35 milioni di utenti.

Questo il dato più evidente risultante dall'analisi dell'esperto di social media Vincenzo Cosenza, basata sulle rilevazioni “Audiweb powered by Nielsen”. Secondo quanto emerso, WhatsApp è stato usato mediamente per 10 ore e 50 minuti a persona al mese, con una punta di 11 ore e 29 minuti nel mese di gennaio. Rispetto a quanto rilevato negli stessi mesi del 2021, l’analisi ha fatto registrare un calo non significativo, pari all'1,4%.

E, considerando i numeri relativi ad anni ancora precedenti, si è potuta osservare la crescita dell’applicazione: nel 2019 la media di utenti era di 31,8 milioni. Nella classifica, per app appartenenti alla stessa categoria, seguono Messenger, sempre del gruppo Meta, e Telegram. La novità è rappresentata, invece, da Discord, nata principalmente per gli appassionati del mondo dei videogiochi.