WhatsApp, se vi arriva una mail con il backup delle chat non apritela: è una truffa

WhatsApp torna a essere veicolo di una truffa informatica. Stavolta si tratta di un messaggio di posta elettronica inviato agli utenti da un indirizzo mail falso, ma plausibilmente simile a quello della più diffusa app di messagistica istantanea. Le email invitano in particolare a scaricare il backup delle chat per non perderle. Il consiglio degli esperti può apparire banale, ma necessario: non aprire la mail e non cliccare su link contenuti al suo interno, perché si tratta dell'ennesimo tentativo di phishing.

Sono molto numerosi gli utenti che, negli ultimi giorni, hanno segnalato l'arrivo di questo tipo di mail. Nell'oggetto e nel testo viene citato il download del file di backup delle chat per non perdere le conversazioni.

WhatsApp è ovviamente estranea alla truffa e, anzi, parte lesa. La maggior parte delle email segnalate in questi giorni proviene da un indirizzo di posta elettronica che ha come dominio "whatsappweb.com". Questo è il primo campanello d'allarme, perché il dominio ufficiale dell'app è "whatsapp.com".

Se si avvia il download del file allegato alla mail, verrà installato un trojan capace di eliminare i dati presenti nel dispositivo utilizzato o di acquisire e trasmettere i dati sensibili dell'utente. Se si utilizza un antivirus efficace e aggiornato, sarà lo stesso software a segnalare il rischio.