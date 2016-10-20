WhatsApp si aggiorna: ora puoi disegnare e scrivere sulle foto
Nuovo aggiornamento di WhatsApp che, tra le altre cose, permette di scrivere e aggiungere disegni all'interno delle foto.Con questo aggiornamento si può disegnare, aggiungere testo e emoji a foto e v...
Nuovo aggiornamento di WhatsApp che, tra le altre cose, permette di scrivere e aggiungere disegni all'interno delle foto.
Con questo aggiornamento si può disegnare, aggiungere testo e emoji a foto e video. Puoi scegliere lo spessore del pennello e lo stile dei caratteri scorrendo verso sinistra sulla barra dei colori. Puoi anche scegliere dei pennelli speciali: pixelato e rimozione del colore. Inoltre, gli amministratori dei gruppi possono invitare le persone ad entrare nei gruppi condividendo un link con loro: è sufficiente andare nelle info gruppo, e tocca Link di invito al gruppo.