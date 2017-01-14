WhatsApp, ecco il virus che ti formatta il cellulare

Anche voi avete ricevuto su Whatsapp il messaggio "Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire il video chiamato 'La danza di vottary'"? Attenzione, perché "è un virus che formatt...

Anche voi avete ricevuto su Whatsapp il messaggio "Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire il video chiamato 'La danza di vottary'"? Attenzione, perché "è un virus che formatta il tuo cellulare", scrive la polizia di Stato sulla sua pagina Facebook 'Una vita da social'.

L'’invito, oltre a quello di non condividere mai questa tipologia di messaggi, è pure quello di non linkare mai i link interni ai messaggi in circolazione su WhatsApp (in questo caso non presente): questi si che possono far scattare dei pericoli, visto che introducono spesso malware o ancora portano a servizi a pagamento che poi vengono sottoscritti senza il reale consenso di un utente.

Il video della danza di vottary su Whatsapp e la sua minaccia virus è solo l’ultimo messaggio bufala della serie di questa prima parte del 2017. Nei giorni scorsi, è stata la volta, in effetti, delle comunicazioni per la raccolta di sangue, relativa a falsi addetti Enel e in un crescendo senza limiti, campioncini di profumo avvelenati.