WILL SMITH NON POTRÀ PARTECIPARE AGLI OSCAR PER I PROSSIMI DIECI ANNI

L’Academy aveva annunciato una decisione sul caso legato allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli ultimi Oscar e la sentenza è arrivata: il board direttivo si è riunito e tramite un comunicato ufficiale ha bannato l’attore premiato per la sua interpretazione in King Richard per 10 anni. Quella emessa dall’Academy è una sentenza che potremmo definire esemplare, con i fan della settima arte divisi tra chi ritiene la pena sproporzionata e chi voleva che Will Smith perdesse la statuetta appena conquistata. A seguire il comunicato ufficiale dell’Academy:

“Il Consiglio ha deciso, per un periodo di 10 anni dall’8 aprile 2022, al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell’Accademia, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards. Il 94° Oscar doveva essere una celebrazione delle molte persone nella nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile lo scorso anno; tuttavia, quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso che abbiamo visto esibire sul palco dal signor Smith. Durante la nostra trasmissione televisiva, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione Per questo, ci dispiace. Questa è stata un’opportunità per noi di dare l’esempio ai nostri ospiti, spettatori e alla nostra famiglia dell’Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all’altezza, impreparati per l’evento senza precedenti”.

Il commento di Will Smith alla CNN è stato un laconico: “Accetto e rispetto la decisione dell’Academy”. A nulla dunque sono servite le immediate dimissioni dell’attore e le scuse pronunciate già sul palco al momento di ritirare la statuetta, l’organizzazione che da 94 anni organizza il più importante premio cinematografico al mondo ha usato il pugno duro. Will Smith non potrà dunque prendere parte fisicamente agli Oscar e agli eventi legati all’Academy per i prossimi dieci anni, anche se non è esclusa la possibilità di ricevere una nomination pur non presenziando alla cerimonia.

La situazione per Will Smith è molto delicata visto che Netflix ha fermato anche la già avviata produzione di Bad Boys 4 e questo potrebbe soltanto essere il primo di una lunga serie di impegni professionali a saltare per l’attore. L’America in quest’epoca di politically correct non perdona.