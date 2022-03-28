WILL SMITH TIRA UN PUGNO A CHRIS ROCK IN DIRETTA AGLI OSCAR. TUTTI I PREMI ASSEGNATI

Nella corsa agli Oscar Apple ha battuto Netflix e i servizi in streaming hanno sbaragliato le major: "I Segni del Cuore - Coda" uscito sulla tv della mela col morso dopo aver debuttato l'anno scorso a...

Nella corsa agli Oscar Apple ha battuto Netflix e i servizi in streaming hanno sbaragliato le major: "I Segni del Cuore - Coda" uscito sulla tv della mela col morso dopo aver debuttato l'anno scorso al Sundance Festival ha portato a casa la statuetta piu' ambita, quella per il miglior film, contro "Il Potere del Cane" prodotto dal colosso di Los Gatos.

Ma e' stata anche la serata di Jane Campion, la terza donna nella storia degli Oscar a vincere come regista per quel western atipico arrivato alla vigilia dei premi con ben 12 nomination, vincendone 1.

E' stata la rivincita su Steven Spielberg, candidato per "West Side Story" che le aveva sottratto il premio quando era entrata in cinquina per "The Piano".

Will Smith ha rubato la scena: un pugno in diretta al comico Chris Rock che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett (che invece soffre di alopecia da tempo). E' intervenuta la censura ma chi sa leggere le labbra ha colto l'insulto, a riprova che non era uno sketch programmato. Il protagonista di "King Richard - Una scelta vincente" si e' poi scusato tra le lacrime a pioggia accettando l'Oscar per il miglior attore: "L'arte imita la vita: sembro il padre pazzo, come dicevano di Richard Williams, un feroce difensore della sua famiglia. L'amore ti fa fare pazzie".

La 94esima edizione degli Oscar ha deluso l'Italia: sono rimasti fuori Paolo Sorrentino che correva per il miglior film internazionale con "E' Stata la Mano di Dio" e ha perso contro il giapponese "Drive My Car" di Ryusuke Hamaguchi. Non ce l'hanno fatta neanche Enrico Casarosa per il cartone animato "Luca" (impossibile battere "Encanto") e Massimo Cantini Parrini dei costumi di "Cyrano", battuto da Jenny Beavan di "Crudelia". Tanti temi sono venuti alla ribalta: la disabilita' in primo luogo, e poi i diritti Lgbtq evocati da Jessica Chastain vincitrice (con standing ovation di tutto il teatro) come migliore attrice per "Gli Occhi di Tammy Faye" nel ruolo di una telepredicatrice popolarissima negli anni Ottanta che, in controtendenza con l'ortodossia dela destra religiosa negli anni dell'Aids, si era presa a cuore la causa dei gay.

Tema anticipato gia' da un altro Oscar storico: quello a Ariana deBose migliore attrice non protagonista per la parte di Anita in "West Side Story", non solo la seconda latina dopo Rita Moreno per lo stesso ruolo nel 1962, ma anche la prima persona apertamente Lgbtq a vincere un premio per la recitazione. La guerra in Ucraina ha trovato spazio in un minuto di silenzio e in tanti nastrini azzurro-gialli indossati dalle star, ma l'atteso collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelenksky non si e' concretizzato, contro gli appelli di star come Sean Penn che aveva minacciato di fondere in diretta le sue due statuette se questo non fosse successo. "Coda" e' il primo film uscito a Sundance che si accaparra l'Oscar piu' prestigioso. Oltre che come miglior film (in sala dal 31 marzo in Italia), il film sui pescatori sordi del Massachusetts ha vinto per la migliore sceneggiatura non originale e per il miglior attore non protagonista, Troy Kotsur, accolto da applausi nella lingua dei segni, e che nella lingua dei segni ha fatto ridere e piangere gli spettatori evocando scene sul set e la figura del padre, "il miglior 'signer'" della sua famiglia a cui un incidente stradale aveva levato la possibilita' di usare le mani. Kotsur e' il primo attore sordo a vincere un Oscar.

"Belfast" ispirato all'infanzia di Kenneth Branagh durante i 'Troubles' nell'Irlanda del Nord era partito in pole position: si e' accontentato del premio per la miglior sceneggiatura originale in una corsa competitiva. Dune ha sbaragliato sul fronte tecnico: di 10 nomination, sei sono diventate statuette, tra cui la colonna sonora di Hans Zimmer. Billie Eilish e il fratello Finneas hanno vinto con No Time to Die il premio per la migliore canzone. E per i documentari la Summer of Soul del festival di Harlem 1969 riportata alla luce da Questlove.

La Hollywood giovane, da Timothee Chalamet a Kirsten Stewart, ha dominato il red carpet mentre la vecchia guardia ha reso omaggio ai 50 anni del "Padrino" con Francis Ford Coppola, Al Pacino e Robert De Niro sul palco. In chiusura un altro momento di commozione: una fragilissima Liza Minelli in sedia a rotelle ha presentato con Lady Gaga i dieci film in corsa per l'ultima statuetta. 50 anni fa la figlia di Judy Garland e Vincent Minnelli girava "Cabaret", il film che l'anno dopo le fece vincere l'Oscar. E nell'In Memoriam ha trovato posto per un ricordo Lina Wertmuller (oltre a tanti altri da William Hurt alla direttrice della fotografia ucraina Halina Hutchins uccisa per errore da Alec Baldwin sul set di Rust).

Ecco l'elenco completo delle Vincitori ai Premi Oscar 2022:

Miglior Film:

Vince l'Oscar 2022: I Segni del cuore - Coda

Belfast

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente - King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Fan Favorite: L'Oscar votato da pubblico

Vince l'Oscar 2022: Army of the Dead

Spider-Man: No Way Home

Cenerentola

Malignant

Dune

Il potere del cane

Minamata

tick, tick… Boom!

The Suicide Squad

Sing 2

Miglior Regista:

Vince l'Oscar 2022: Jane Campion per Il potere del cane

Kenneth Branagh per Belfast

Ryusuke Hamaguchi per Drive My Car

Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza

Steven Spielberg per West Side Story

Migliore Attrice protagonista:

Vince l'Oscar 2022: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman per La figlia oscura

Penelope Cruz per Madres Paralelas

Nicole Kidman per Being the Ricardos

Kirsten Stewart per Spencer

Migliore Attore protagonista:

Vince l'Oscar 2022: Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard

Javier Bardem per Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch per Il potere del cane

Andrew Garfield per Tick, Tick... Boom

Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth

Migliore Attore non protagonista:

Vince l'Oscar 2022: Troy Kotsur per I Segni del cuore - Coda

Ciaran Hinds per Belfast

Jesse Plemons per Il potere del cane

J.K. Simmons per Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane

Migliore Attrice non protagonista:

Vince l'Oscar 2022: Ariana DeBose in West Side Story

Jesse Buckley in La figlia oscura

Judi Dench in Belfast

Kirsten Dunst in Il potere del cane

Aunjanue Ellis in Una Famiglia vincente - King Richard

Migliore Sceneggiatura originale:

Vince l'Oscar 2022: Belfast

Don't Look Up

Una famiglia vincente - King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo

Migliore Sceneggiatura non originale:

Vince l'Oscar 2022: Coda

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

Migliore Film Internazionale:

Vince l'Oscar 2022: Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

Lunana: a Yak in the Classroom

La persona peggiore del mondo

Migliore Film d'animazione:

Vince l'Oscar 2022: Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l'ultimo drago

Migliore Montaggio:

Vince l'Oscar 2022: Dune

Don't Look Up

Una famiglia vincente - King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick... Boom

Migliore Scenografia:

Vince l'Oscar 2022 : Dune

: Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliore Fotografia:

Vince l'Oscar 2022: Dune

Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliori Costumi:

Vince l'Oscar 2022: Cruella

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

West Side Story

Miglior Trucco e acconciature:

Vince l'Oscar 2022: Gli occhi di Tammy Faye

Coming 2 America

Cruella

Dune

House of Gucci

Migliori Effetti visivi:

Vince l'Oscar 2022: Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home

Miglior sonoro:

Vince l'Oscar 2022: Dune

Belfast

No Time To Die

Il potere del cane

West Side Story

Miglior Colonna sonora originale:

Vince l'Oscar 2022: Dune

Don't Look Up

Encanto

Madres parallelas

Il potere del cane

Miglior Canzone Originale:

Vince l'Oscar 2022: "No Time To Die" - No Time To Die

"Be Alive" - King Richard

"Dos Oruguitas" - Encanto

"Down to Joy" - Belfats

Miglior Documentario:

Vince l'Oscar 2022: Summer of Soul

Ascension

Attica

Flee

Writing with Fire

Miglior Cortometraggio documentario:

Vince l'Oscar 2022: The Queen of Basketball

Audible

Lead Me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior Cortometraggio:

Vince l'Oscar 2022: The Long Goodbye

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio d'animazione:

Vince l'Oscar 2022: The Windshield Wiper

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

Robin Robin