WIMBLEDON, FINALE PAOLINI-KREJCIKOVA IN DIRETTA IN CHIARO

Un’occasione da non perdere per tutti quanti gli appassionati di tennis in Italia: la finale femminile di Wimbledon tra la nostra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà disponibile in chiaro sul ca...

13 luglio 2024 15:44
Un’occasione da non perdere per tutti quanti gli appassionati di tennis in Italia: la finale femminile di Wimbledon tra la nostra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà disponibile in chiaro sul canale YouTube di Wimbledon.

La diretta sarà fruibile solamente sul territorio nazionale, a San Marino e nella Città del Vaticano: al commento ci sarà Simone Eterno e per tutti sarà un’occasione per poter assistere a quella che potrebbe essere un’altra pagina storica del tennis italiano.

https://www.youtube.com/live/5mRob5sfjzM?feature=shared

