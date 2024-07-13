WIMBLEDON, FINALE PAOLINI-KREJCIKOVA IN DIRETTA IN CHIARO
Un’occasione da non perdere per tutti quanti gli appassionati di tennis in Italia: la finale femminile di Wimbledon tra la nostra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà disponibile in chiaro sul ca...
A cura di Redazione
13 luglio 2024 15:44
Un’occasione da non perdere per tutti quanti gli appassionati di tennis in Italia: la finale femminile di Wimbledon tra la nostra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà disponibile in chiaro sul canale YouTube di Wimbledon.
La diretta sarà fruibile solamente sul territorio nazionale, a San Marino e nella Città del Vaticano: al commento ci sarà Simone Eterno e per tutti sarà un’occasione per poter assistere a quella che potrebbe essere un’altra pagina storica del tennis italiano.