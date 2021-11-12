WINDTRE: INTERNET GRATIS E SENZA LIMITI PER IL WEEKEND

Il 13 e 14 novembre, con WindTre si potrà navigare gratis dallo smartphone, senza consumare i Giga della propria offerta. Per tutto il weekend, l’operatore mette infatti a disposizione la possibilità di utilizzare la propria ‘Rete Top Quality’ senza limiti, per rimanere connessi, chattare, condividere foto o video con amici e familiari.

Un regalo che, si legge in una nota, anche quest’anno WindTre ha scelto di fare ai propri clienti privati, con piani che includono voce e dati, a conferma della costante attenzione verso la customer base, con soluzioni pensate per dare sempre ‘Di Più’ in termini di esperienza d’uso e per ridurre le distanze tra le persone.

La promozione sarà valida in tutta Italia e disponibile automaticamente, senza bisogno di attivare alcuna opzione.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.windtre.it.