WIZZ AIR CANCELLA LA ROTTA CATANIA-ROMA.

Riguardo alla cancellazione della rotta Catania-Roma da parte di Wizz Air, ecco la nota ufficiale della compagnia.Si conferma l'attenzione dei vettori verso il ruolo dell'Aeroporto di Catania come Hub...

Riguardo alla cancellazione della rotta Catania-Roma da parte di Wizz Air, ecco la nota ufficiale della compagnia.

Si conferma l'attenzione dei vettori verso il ruolo dell'Aeroporto di Catania come Hub del Mediterraneo, con il rafforzamento di Tel Aviv e Abu Dhabi.

‼️Wizz Air monitora continuamente le performance e la domanda delle sue rotte per consentire alle destinazioni più popolari di avere le tariffe più basse possibili.

Come di consueto, Wizz Air ottimizza la propria rete in base all'esito di queste revisioni in linea con la domanda attuale.

Sebbene non siano state apportate modifiche alle dimensioni della base Wizz Air di Catania, la rete di rotte a Catania è stata "rimodulata”.

La rotta Catania – Roma Fiumicino è stata cancellata e la capacità di tale rotta sarà utilizzata su altre rotte da Catania verso Torino, Tel-Aviv, Abu Dhabi, Memmingen/Monaco Ovest.

Wizz Air rimane focalizzata sull'aeroporto di Catania e sui passeggeri italiani.