X Factor 2025, Delia sorprende tutti: meshup Adamo–Eminem e pubblico in delirio

Ieri sera, nel quarto Live di X Factor 2025, la paternese Delia è stata una delle protagoniste assolute, conquistando pubblico e giudici con una delle esibizioni più apprezzate e commentate della punt...

Ieri sera, nel quarto Live di X Factor 2025, la paternese Delia è stata una delle protagoniste assolute, conquistando pubblico e giudici con una delle esibizioni più apprezzate e commentate della puntata.

In una serata particolarmente intensa, trasformata in un vero “Hell Factor” tra doppia eliminazione, colpi di scena e la temuta Giostra, la giovane artista di Paternò ha confermato ancora una volta la sua forza scenica e la sua straordinaria versatilità.

Per Delia, il suo caposquadra Jake La Furia ha scelto un nuovo e coraggioso meshup: “La notte” di Salvatore Adamo unita a “Lose Yourself” di Eminem. Un intreccio musicale rischioso che la cantante ha interpretato con grande sicurezza, trasformandolo in un momento energico, coinvolgente e ricco di personalità. Jake ha definito la sua concorrente “un’indomabile leonessa”, contrapponendosi ironicamente al ruolo di “gazzella” che si è attribuito. Il pubblico ha premiato la sua grinta e la sua interpretazione, confermando Delia come una delle voci più carismatiche di questa edizione.

La sua esibizione ha acceso anche un confronto tra i giudici. Francesco Gabbani ha sollevato qualche dubbio sulla continuità artistica della cantante, chiedendo se la sua carriera possa essere legata esclusivamente ai meshup. Una domanda che ha provocato la risposta immediata e piccata di Jake La Furia: “Per lei il meshup è la cover. Per gli altri concorrenti no”. Un botta e risposta che testimonia quanto Delia sia ormai un punto centrale delle dinamiche del programma.

La puntata di ieri sera ha visto l’eliminazione di Michelle e Layana, ma Delia ha superato senza difficoltà anche questa manche particolarmente impegnativa. La prossima settimana arriverà il momento degli inediti, un passaggio fondamentale che potrebbe segnare il percorso della giovane paternese e consolidare ulteriormente la sua presenza nel talent.

X Factor va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW, on demand su Sky Go e in chiaro ogni martedì alle 21.30 su Tv8. Continuano anche gli appuntamenti con X Factor Daily, dal lunedì al venerdì alle 19.40, e con Road To X Factor il mercoledì alle 21.15.

La corsa verso la Finalissima del 4 dicembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito, è tutt’altro che un sogno: il traguardo è vicino e la speranza di vedere una siciliana sul podio cresce di settimana in settimana.