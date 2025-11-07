X Factor 2025, la Paternese Delia Buglisi incanta con “Dolcenera” e vola al quarto Live Show

La cantautrice paternese Delia Buglisi continua la sua straordinaria avventura a X Factor 2025, conquistando il pubblico e i giudici con una performance intensa e raffinata. Dopo aver superato brillan...

La cantautrice paternese Delia Buglisi continua la sua straordinaria avventura a X Factor 2025, conquistando il pubblico e i giudici con una performance intensa e raffinata. Dopo aver superato brillantemente la terza puntata dei Live Show, Delia accede ora al quarto appuntamento del talent show musicale più seguito d’Italia.

Durante la serata dedicata alle canzoni degli anni ’90, andata in onda su Sky e Now, la giovane artista ha scelto di interpretare “Dolcenera” di Fabrizio De André, uno dei brani più iconici dell’album Anime salve (1996), scritto insieme a Ivano Fossati. Un pezzo profondo e ricco di simbolismo, che Delia ha reso suo con una voce piena di sfumature e una straordinaria forza espressiva, emozionando il pubblico in studio e da casa.

La cantante ha raccontato di essere particolarmente legata al brano, perché lo ascoltava spesso insieme alla nonna: un legame affettivo che ha reso l’esibizione ancora più autentica e toccante.

I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno elogiato la performance definendola “bellissima”, sottolineando la maturità interpretativa, la presenza scenica e la tecnica vocale della giovane paternese.

“Dolcenera” è una delle canzoni più intense di De André, e Delia è riuscita ad aggiungere nuovi colori e nuove emozioni, soprattutto nel finale dello special, dove la sua voce ha trasformato il palco in un racconto quasi teatrale.

Un successo che tutta la Sicilia sta vivendo con orgoglio: da Paternò ai social, in tantissimi stanno sostenendo Delia con messaggi, voti e banner in città.

La corsa verso la Finalissima del 4 dicembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito, è tutt’altro che un sogno: il traguardo è vicino e la speranza di vedere una siciliana sul podio cresce di settimana in settimana.

Intanto, per chi vorrà assistere all’evento conclusivo, da martedì 5 novembre alle ore 12 è possibile richiedere gratuitamente i biglietti attraverso la piattaforma TicketOne (sito e app).