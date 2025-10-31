X Factor, brilla la voce di Paternò: Delia Buglisi incanta ancora e vola verso la Finalissima. Da martedì biglietti gratis su TicketOne

Secondo live superato con sicurezza e maturità artistica. Delia Buglisi, giovane talento paternese in gara a X Factor nella squadra di Jake La Furia, ha regalato un'altra esibizione memorabile, confer...

Secondo live superato con sicurezza e maturità artistica. Delia Buglisi, giovane talento paternese in gara a X Factor nella squadra di Jake La Furia, ha regalato un'altra esibizione memorabile, confermando di essere una delle protagoniste assolute di questa edizione.

Sul palco, Delia ha suonato al pianoforte un mash-up originale che ha unito “Pink Soldiers” di 23 e la storica “Bella Ciao” di Giovanna Daffini: un dialogo potente tra moderno e tradizione, che ha emozionato pubblico e giuria, trasformando la performance in un omaggio profondo alle sue radici e alla sua terra.

Paola Iezzi l’ha definita «una leonessa che porta il cuore della sua terra», mentre Achille Lauro ha parlato di «orgoglio nazionale». Per Francesco Gabbani, la cantante paternese ha «quell’X Factor unico che genera attesa e curiosità». Il suo coach Jake La Furia, visibilmente colpito, ha ribadito: «Bravissima. Rimango sempre affascinato dal tuo talento».

Delia non ha semplicemente cantato: ha interpretato, raccontato, emozionato. La sua voce calda, la presenza scenica e la capacità di fondere tradizione siciliana e modernità continuano a conquistare pubblico e critica. Sempre più paternese, sempre più siciliana, sempre più artistica.

La corsa verso la Finalissima del 4 dicembre a Napoli, in Piazza del Plebiscito, è ormai tutt’altro che un sogno. Il traguardo è vicino e Paternò segue la sua giovane rappresentante con orgoglio e trepidazione.

Intanto, come annunciato da Giorgia in diretta, da martedì 5 novembre alle ore 12 sarà possibile richiedere gratuitamente i biglietti per l’evento finale attraverso la piattaforma TicketOne (sito e app).

La città di Paternò continua a tifare per Delia Buglisi: una voce che porta in alto il nome della sua terra, con talento, coraggio e cuore.