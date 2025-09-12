X Factor, Delia Buglisi incanta i giudici: quattro sì per la cantante paternese

PATERNÒ – Una straordinaria sorpresa ha acceso la puntata di ieri sera di X Factor 2025, in onda su Sky Uno. Sul palco si è esibita Delia Buglisi, giovane e talentuosa artista originaria di Paternò, c...

PATERNÒ – Una straordinaria sorpresa ha acceso la puntata di ieri sera di X Factor 2025, in onda su Sky Uno. Sul palco si è esibita Delia Buglisi, giovane e talentuosa artista originaria di Paternò, capace di incantare pubblico e giuria con una performance che ha lasciato tutti senza parole.

Dopo dodici anni di studi al conservatorio, in cui il pianoforte era stato per lei una sfida difficile, Delia è riuscita a trasformarlo in un alleato fondamentale della sua espressione artistica. Con una versione personale di Sakura di Rosalía, arricchita da un intenso inserto in siciliano, ha dato vita a un’interpretazione unica: un’introduzione semplice e disarmante che, poco dopo, si è trasformata in un fuoco capace di infiammare il palco.

È stato Achille Lauro a definirla “Leonessa di Catania”, un appellativo che sembra cucito su misura: forza, istinto e urgenza espressiva che si condensano in una performance difficilmente dimenticabile.

Delia ha scelto Sakura di Rosalía, piegandola però al suo universo musicale e culturale. Il lungo passaggio in siciliano ha trasformato il brano in qualcosa di unico, fortemente radicato nella sua terra. I giudici non hanno nascosto la loro emozione:

Francesco Gabbani : “Con questa performance hai dimostrato consapevolezza di ciò che stavi facendo dal punto di vista canoro, ci è arrivato come uno schiaffone.”

Jake La Furia : "Questa è una delle esibizioni più belle che ho visto qui."

Paola Iezzi : "Il tuo amore per la musica è reale, grazie per questa bella emozione."

Achille Lauro : "Hai fatto un'esibizione pazzesca e, se ben indirizzata, puoi fare tantissimo."

: “Hai fatto un’esibizione pazzesca e, se ben indirizzata, puoi fare tantissimo.”

Con quattro sì unanimi, Delia Buglisi si è presentata al grande pubblico come una delle sorprese più intense di questa edizione di X Factor. Una giovane artista che ha già dimostrato di voler ruggire senza compromessi, portando sul palco la sua voce, la sua storia e le sue radici siciliane.