ZAFFERANA, 60ENNE SI PERDE SU SENTIERI DEL VULCANO: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Un 60enne che si era avventurato sui sentieri dell’Etna, partendo da Zafferana Etnea, e che non riusciva più a trovare la via del ritorno è stato soccorso e messo in salvo dall’equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco del reparto Volo di Catania.

Allertato dalla sala operativa del comando provinciale, il Drago 68 ha da prima individuato l’uomo e dopo averlo raggiunto lo ha issato a bordo con l’ausilio del verricello. Il 60enne non presentava alcun problema fisico e dopo esser stato trasportato in una zona sicura è stato affidato ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale