ZAFFERANA ETNEA. 42enne smascherato dai cani antidroga: arrestato in flagranza

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale di Catania, finalizzate al controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei rati tra cui quelli inerenti gli stupefacenti, hanno portato a termine un’operazione che si è conclusa con l’arresto in flagranza di un 42enne del luogo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine era scaturita dopo un attento lavoro di raccolta di notizie info-investigative e segnalazioni, che avevano descritto l’uomo come un punto di riferimento per i consumatori di droga nella zona pedemontana.

I militari hanno seguito con discrezione, in modalità defilata, il continuo via vai di giovani nella sua abitazione in via Algerazzi, confermando così i sospetti iniziali e raccogliendo tutti gli elementi necessari per un intervento risolutivo.

All’alba, l’operazione è entrata nel vivo: con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dei cani antidroga King e Riley, i Carabinieri hanno cinturato l’intera abitazione per prevenire qualsiasi tentativo di fuga o di eliminazione della droga ed hanno dato il via al blitz.

Appena entrati, bloccato e messo in sicurezza il malvivente, ha avuto inizio la perquisizione con i cani che si sono immediatamente concentrati sulla cucina. In quel locale, i due segugi si sono velocemente diretti verso un tavolino sul quale era posato un pacchetto di sigarette dove, all’interno, gli investigatori hanno trovato 7 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, sul tavolo, inoltre, hanno trovato tutto il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, strumenti indispensabili per l’attività illecita.

Il 42enne, sorpreso in flagranza, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato il provvedimento. L’operazione rientra nell’ambito di un costante impegno dei Carabinieri di Catania nel contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti, fenomeno che non solo alimenta il degrado sociale ma anche le casse della criminalità organizzata, finanziando attività illecite sul territorio.