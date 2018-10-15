ZAFFERANA ETNEA: DENTRO L’IMBOTTITURA DELLA POLTRONA OCCULTAVA IL “FUMO” DA SPACCIARE, INSOSPETTABILE IN MANETTE

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 50enne disoccupato del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio i sostanze stupefacenti.L’ecces...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 50enne disoccupato del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio i sostanze stupefacenti.

L’eccessivo viavai di giovani da quell’appartamento di via Cassone a Zafferana Etnea, ha insospettito i militari che, organizzando diversi servizi di osservazione, la scorsa notte hanno colto il momento opportuno per accedere nell’abitazione ed eseguire una perquisizione.

Gli operanti, all’interno di un poltrona e precisamente al posto dell’imbottitura, hanno rinvenuto uno zaino contenente: 53 dosi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente.

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.