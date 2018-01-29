ZAFFERANA: A fuoco deposito di pullman - Le foto

Nella tarda mattinata di oggi, diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, sono intervenute per un vasto incendio sviluppatosi all'interno di in un'autofficina a Zafferana...

Nella tarda mattinata di oggi, diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, sono intervenute per un vasto incendio sviluppatosi all'interno di in un'autofficina a Zafferana Etnea, in via Marconi 110.

Nell'incendio sono rimaste coinvolte circa 9 autovetture e 2 camion, che si trovavano parcheggiati sia all'interno che all'esterno dell'autofficina.

L'officina sembrava non essere più attiva ed essere utilizzata come deposito per autovetture private.

L'appartamento sovrastante non è stato direttamente coinvolto dalle fiamme, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, tuttavia le strutture hanno riportato danni che nesessitano di ulteriori e più approfondite verifiche.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Presenti sul posto, per gli adempimenti di competenza, i Carabinieri del Comando Stazione di Zafferana Etnea, i Vigili urbani del Comune di Zafferana ed il personale sanitario del Servizio 118.