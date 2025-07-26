ZAFFERANA, ROGO NELLA ZONA DI MONTE ILICE, PAURA PER UN PALMENTO E I MEZZI ALL’INTERNO

Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri un’ampia area di vegetazione boschiva nella zona di Monte Ilice, nel territorio comunale di Zafferana Etnea, tra via Ronzini e via Poggio Felice.Le...

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno richiesto un importante dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, affiancate dal Corpo Forestale e supportate dall’elicottero antincendio “Falco 8”, decollato dalla base di Randazzo.

Preoccupazione particolare ha destato un palmento situato a ridosso del bosco, all’interno del quale erano parcheggiati diversi mezzi. Il pronto intervento delle squadre ha impedito che il fronte di fuoco raggiungesse l’edificio e le abitazioni vicine.

Non si registrano feriti né danni a persone.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite anche nelle ore successive, per evitare la ripresa di eventuali focolai residui.