95047

ZAFFERANA, ROGO NELLA ZONA DI MONTE ILICE, PAURA PER UN PALMENTO E I MEZZI ALL’INTERNO

Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri un’ampia area di vegetazione boschiva nella zona di Monte Ilice, nel territorio comunale di Zafferana Etnea, tra via Ronzini e via Poggio Felice.Le...

A cura di Redazione Redazione
26 luglio 2025 20:53
ZAFFERANA, ROGO NELLA ZONA DI MONTE ILICE, PAURA PER UN PALMENTO E I MEZZI ALL’INTERNO -
News
Condividi

Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri un’ampia area di vegetazione boschiva nella zona di Monte Ilice, nel territorio comunale di Zafferana Etnea, tra via Ronzini e via Poggio Felice.

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno richiesto un importante dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, affiancate dal Corpo Forestale e supportate dall’elicottero antincendio “Falco 8”, decollato dalla base di Randazzo.

Preoccupazione particolare ha destato un palmento situato a ridosso del bosco, all’interno del quale erano parcheggiati diversi mezzi. Il pronto intervento delle squadre ha impedito che il fronte di fuoco raggiungesse l’edificio e le abitazioni vicine.

Non si registrano feriti né danni a persone.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite anche nelle ore successive, per evitare la ripresa di eventuali focolai residui.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047