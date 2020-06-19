ZANARDI, GRAVE INCIDENTE IN HANDBIKE: TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELICOTTERO

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpic...

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolto un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Secondo le prime informazioni le condizioni di Zanardi, sarebbero molto gravi con politraumi

A dare l'allarme sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale e anche i vigili del fuoco