ZONA ROSSA IN SICILIA, PUBBLICATA L'ORDINANZA FIRMATA DA MUSUMECI
È stata pubblicata l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, relativa alla zona rossa istituita per tutta la Sicilia, a partire dalla mezzanotte di questa sera fino a...
A cura di Redazione
16 gennaio 2021 20:14
È stata pubblicata l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, relativa alla zona rossa istituita per tutta la Sicilia, a partire dalla mezzanotte di questa sera fino al 31 gennaio 2021.
Una novità su tutte: a differenza del DPCM Nazionale, nell'ordinanza regionale è vietato anche lo spostamento una volta al giorno verso un abitazione privata nei limiti di due persone.
CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA COMPLETA