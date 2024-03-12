10 ANNI DI IMPEGNO E SUCCESSI: MAMME IN COMUNE FESTEGGIANO CON LA COMUNITÀ PRESSO L'EX MACELLO DI PATERNÒ

Il 14 marzo alle 18:00, presso l’ex macello di Paternò, partirà l’iniziativa delle Mamme in Comune per festeggiare i 10 anni di attività nel territorio.Nell’arco di questi 10 anni l’associazione ha la...

Il 14 marzo alle 18:00, presso l’ex macello di Paternò, partirà l’iniziativa delle Mamme in Comune per festeggiare i 10 anni di attività nel territorio.

Nell’arco di questi 10 anni l’associazione ha lavorato e si è impegnata per migliorare la comunità e promuovere il bene comune.

“L’associazione, in realtà, come comitato di mamme è nata qualche tempo prima – dichiara la presidente Nerina Palazzolo - quando, per garantire la sicurezza dei nostri figli nelle scuole, abbiamo protestato per le condizioni squallide in cui versavano gli edifici scolastici, acqua che entrava nelle classi, controsoffitti che cadevano sui banchi.

Ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo continuato su questa scia costituendoci come comitato e intraprendendo azioni per sensibilizzare la comunità e soprattutto le nuove generazioni”.

Nell’arco di questi 10 anni tantissime le attività e i successi conseguiti dall’associazione che si è impegnata anche per aiutare la comunità a organizzare eventi che coinvolgessero i più piccoli.

“Il nostro comitato – continua la presidente Palazzolo - agli inizi della propria attività, si è impegnato anche a organizzare delle sfilate carnevalesche che coinvolgevano i più piccoli del nostro comune. Queste attività hanno avuto un grande successo sia in termini di partecipazione sia nella continuità nel corso degli anni successivi. Da lì abbiamo continuato con il nostro impegno sull’ed. ambientale, ed. civica soprattutto con le scuole.

Per 10 anni abbiamo partecipato alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti e abbiamo avuto la grande soddisfazione di vincere il primo premio in Italia e a Bruxelles per il progetto “Differenziamoci” come migliore azione in tutta Europa. Abbiamo avuto anche l’opportunità tramite la Serr di partecipare a un parlamento cittadino per la presentazione di una mozione all'allora ministro dell'ambiente Costa”.

Durante l'evento di giorno 14 marzo verrà premiato un progetto sviluppato e portato avanti da un ente del terzo settore. Il progetto verrà scelto fra quelli che rappresentano di più i valori del comitato Mamme in Comune: giustizia sociale e ambientale, interrogazione e economia circolare.

Per Mamme in Comune è importante fare rete con la comunità e con le altre associazioni per far sì che gli obiettivi pensati e studiati per il bene comune vengano raggiunti.

Infatti la serata prevede anche un momento di Talk, dove interverranno pure altre associazioni che condivideranno le loro riflessioni e le esperienze sul III Settore.

Questo momento è l’occasione per rinnovare l’impegno di Mamme in Comune, sono invitate a partecipare tutte le associazioni, i volontari e i cittadini, per festeggiare insieme e per cercare di costruire un futuro migliore per tutta la comunità.

Concluderà la serata un rinfresco, occasione perfetta per condividere momenti di gioia e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del Comitato nel corso degli anni.