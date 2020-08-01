10 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, DUE A CATANIA. CALANO I CASI IN ITALIA

Sono dieci i nuovi casi di Covid in Sicilia. Si evince dai dati diffusi dalla Protezione civile nazionale su segnalazione della Regione. Le persone attualmente ricoverate sono ora 39 (una in meno risp...

Sono dieci i nuovi casi di Covid in Sicilia. Si evince dai dati diffusi dalla Protezione civile nazionale su segnalazione della Regione. Le persone attualmente ricoverate sono ora 39 (una in meno rispetto a ieri) ma c’è un paziente in più in terapia intensiva (sono tre erano due ieri). In isolamento domiciliare ci sono 242 persone, 7 in più rispetto a ieri e in totale delle persone attualmente positive sale così a 281. Anche oggi non si registrano vittime. Il totale dei tamponi è di quasi tremila.

Nel dettaglio tre casi sono stati registrati a Ragusa e si tratta di migranti, due casi a Catania, e uno ciascuno nelle province di Caltanissetta, Enna, Palermo, Siracusa e Messina

DATI ITALIA

Sono 295 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. E' quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile.

In Lombardia 55 nuovi contagi e un decesso

Sono 5 le persone morte a causa di complicanze legate al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.146 vittime da inizio emergenza.

Le persone guarite dal coronavirus in Italia rispetto a ieri sono 255, 200.229 da inizio emergenza. Al momento, in Italia sono 12.457 le persone positive al coronavirus.