100 GIGA DI TRAFFICO INTERNET IN REGALO AI CLIENTI WINDTRE DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Windtre supporta i propri clienti residenti nei Comuni della provincia di Catania, colpiti dalla grave alluvione che ha interessato la parte orientale della Sicilia.
L'azienda, infatti, ha messo a loro disposizione 100 Giga di traffico aggiuntivo per una settimana, da attivare chiamando il servizio di assistenza 159.
Un piccolo gesto, spiega la società, rivolto a tutti i clienti mobili prepagati Windtre, per permettere loro di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza.
I 100 Giga, durante la settimana di validità, hanno priorità di consumo rispetto alle altre offerte con traffico dati attive sulla numerazione coinvolta.
La promozione simile alla 100 Giga Week sarà utilizzabile dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e alla scadenza si disattiva automaticamente.
In caso di eventuale superamento dei Giga inclusi, si continuerà a navigare secondo le condizioni di utilizzo previste dall’offerta principale, laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro.