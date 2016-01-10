Il Velo di Sant'Agata a Paternò dal 19 al 21 Gennaio
95047.it Al via oggi la “Peregrinatio del velo di S. Agata" presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo Salvatore GristinaNei giorni successivi la “peregrinatio” proseguirà per essere esposta nei monasteri...
95047.it Al via oggi la “Peregrinatio del velo di S. Agata" presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo Salvatore Gristina
Nei giorni successivi la “peregrinatio” proseguirà per essere esposta nei monasteri di clausura:
Carmelitane S. Giovanni la Punta (12), Carmelitane S. Agata li Battiati (13), monastero S. Benedetto (14), Clarisse S. Gregorio (15), Clarisse Biancavilla (18);
nelle parrocchie: S. Biagio a Paternò (19\21); Resurrezione del Signore a Librino (26\28); Immacolata ai Minoritelli (28); nelle carceri: piazza Lanza (21), carcere di Bicocca (26)