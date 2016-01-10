95047

Il Velo di Sant'Agata a Paternò dal 19 al 21 Gennaio

10 gennaio 2016 10:41
95047.it Al via oggi la “Peregrinatio del velo di S. Agata" presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo Salvatore Gristina
Nei giorni successivi la “peregrinatio” proseguirà per essere esposta nei monasteri di clausura:

Carmelitane S. Giovanni la Punta (12), Carmelitane S. Agata li Battiati (13), monastero S. Benedetto (14), Clarisse S. Gregorio (15), Clarisse Biancavilla (18);

nelle parrocchie: S. Biagio a Paternò (19\21); Resurrezione del Signore a Librino (26\28); Immacolata ai Minoritelli (28); nelle carceri: piazza Lanza (21), carcere di Bicocca (26)

