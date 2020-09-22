108 NUOVI POSITIVI IN SICILIA
Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedì 22 settembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 108, portando il totale da inizio epidemia a 6.145.
La Regione Sicilia comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo
Divisi per provincia sono:
- 63 Palermo
- 13 Catania
- 12 Enna
- 12 Trapani
- 3 Messina
- 3 Agrigento
- 1 Ragusa
- 1 Caltanissetta
- 0 Siracusa
Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 442.373 (+7.008 tamponi processati nelle ultime 24 ore): attualmente positive sono 2.390 persone, con un’aumento di 42 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri
Un nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 300. I guariti ammontano invece a 3.455, 65 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Degli attuali 2.390 positivi, 224 pazienti sono ricoverati con sintomi, 15 sono in terapia intensiva (+1).
DATI OGGI ITALIA
Sono 1392 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 14 morti, che portano il totale a 35738 dall'inizio dell'emergenza.
• CASI +1392 su 87303 tamponi (ieri +1350 su 55862)
di cui 677 casi da screening
• MORTI +14 (ieri +17)
• GUARITI +967 (ieri +352)
• TER INT +7 (ieri +10, tot 239)
• RICOVERI +129 (ieri +110, tot 2604)
• POSITIVI +410 (ieri +981, tot 45489)