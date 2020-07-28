11 PERSONE POSITIVE A PEDARA: 3 SONO BAMBINI

Sale a 11 il numero dei casi di coronavirus a Pedara, in provincia di Catania, e tra questi ci sono anche tre bambini: due si trovano ricoverati assieme ai genitori , anch’essi positivi al San Marco d...

Sale a 11 il numero dei casi di coronavirus a Pedara, in provincia di Catania, e tra questi ci sono anche tre bambini: due si trovano ricoverati assieme ai genitori , anch’essi positivi al San Marco di Librino, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

I contagi sarebbero tutti collegati tra loro e il fenomeno pare circoscritto a tre nuclei familiari. La situazione è costantemente monitorata dalle Unità territoriali di continuità assistenziale dell’Asp di Catania, che hanno effettuato decine di tamponi a persone che potrebbero aver avuto contatti con gli attuali contagiati.

Chiusi, a scopo precauzionale, i centri estivi frequentati dai 3 minorenni. L’obiettivo è quello di isolare i casi (7 i pazienti in isolamento domiciliare e 4 i ricoverati) ed evitare così che il virus possa diffondersi.

Nel video le parole del sindaco di Pedara, Antonio Fallica.

https://www.youtube.com/watch?v=8dvMNjUVrbo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tqPPMH87ruZSMjQ24cexk7m10liiuupq947851ZTrooEaaB-26maGxgw