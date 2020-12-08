1148 NUOVI CASI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24ORE IN SICILIA

Quasi 10.000 tamponi effettuati e 1.148 casi di nuova positività. È quanto si legge nel bollettino di oggi, martedì 8 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute.Scende dunque la percentuale tra test...

Quasi 10.000 tamponi effettuati e 1.148 casi di nuova positività. È quanto si legge nel bollettino di oggi, martedì 8 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute.

Scende dunque la percentuale tra test e positivi ma resta alto il numero dei decessi che sono stati 36.

Scende ancora, e ormai è una costante, il numero dei ricoverati: – 19 di cui 6 dalle terapie intensive che quindi scendono sotto quota 200.

Questo il quadro completo dei dati del Ministero:

Attuali positivi: 39.555 (-691)

Deceduti: 1.829 (+36)

Dimessi/guariti: 32.171 (+1.803)

Ricoverati totali: 1.573 (-19)

Ricoverati in terapia intensiva: 199 (-6)

Totale casi: 73.555 (+1.148)

Tamponi: 1.040.198 (+9.966)

DATI ITALIA

Sono 14.842 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 632 morti che portano il totale a 61.240 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 14.842 contagiati

• 634 morti

• 25497 guariti

-37 terapie intensive | -443 ricoveri

149.232 tamponi

Tasso di positività: 9,9% (-2,4%)