1148 NUOVI CASI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24ORE IN SICILIA
Quasi 10.000 tamponi effettuati e 1.148 casi di nuova positività. È quanto si legge nel bollettino di oggi, martedì 8 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute.Scende dunque la percentuale tra test...
Quasi 10.000 tamponi effettuati e 1.148 casi di nuova positività. È quanto si legge nel bollettino di oggi, martedì 8 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute.
Scende dunque la percentuale tra test e positivi ma resta alto il numero dei decessi che sono stati 36.
Scende ancora, e ormai è una costante, il numero dei ricoverati: – 19 di cui 6 dalle terapie intensive che quindi scendono sotto quota 200.
Questo il quadro completo dei dati del Ministero:
Attuali positivi: 39.555 (-691)
Deceduti: 1.829 (+36)
Dimessi/guariti: 32.171 (+1.803)
Ricoverati totali: 1.573 (-19)
Ricoverati in terapia intensiva: 199 (-6)
Totale casi: 73.555 (+1.148)
Tamponi: 1.040.198 (+9.966)
DATI ITALIA
Sono 14.842 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 632 morti che portano il totale a 61.240 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 14.842 contagiati
• 634 morti
• 25497 guariti
-37 terapie intensive | -443 ricoveri
149.232 tamponi
Tasso di positività: 9,9% (-2,4%)