1189 NUOVI POSITIVI, 43 MORTI E 347 GUARITI IN SICILIA NELLE ULTIME 24ORE

Sono 1.189 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si sono registrati anche 43 morti. E' quanto si legge nel bollettino del 28 novembre diffuso dal ministero della Salute.

I 1.189 casi sono stati rilevati su 8.777 tamponi e dunque la percentuale dei positivi sulle persone complessivamente testate è del 13,54%. Si allenta la pressione sugli ospedali: le persone complessivamente ricoverate sono infatti 1766 (-23) e soprattutto sono in calo le persone in terapia intensiva (sono 247, tre in meno rispetto a ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 38.116 persone e cioè il 95,5% degli attuali positivi. Con i 43 morti rilevati nelle ultime 24 ore le vittime siciliane del virus salgono a 1.461. Sono stati anche certificati 347 guariti.

In Italia sono stati rilevati 26.323 nuovi casi con 686 morti (e il totale delle vittime in Italia sfonda quota 54 mila attestandosi a 54.363).

La provincia siciliana con più casi è ancora Palermo con 414 nuovi casi, seguita da Catania con 315, Messina 159, Ragusa 82, Siracusa 76, Trapani 67, Enna 49, Caltanissetta 25 e Agrigento 2.

DATO ITALIA

Il totale delle vittime legate al Coronavirus in Italia sale a 54.363. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute nel consueto bollettino, rispetto a ieri si sono registrati +686 morti. Ieri, 27 novembre, l’aumento era stato di 827, mentre due giorni fa di 822. Per quanto riguarda i nuovi contagi, si segnalano nelle ultime 24 ore +26.323 persone positive alla Covid-19. Ieri l’incremento era stato di +28.352 e due giorni fa di +29.003. Il totale raggiunge così quota 1.564.532 casi tracciati fin dall’inizio del monitoraggio, al netto di 789.308 persone attualmente positive. I guariti e i dimessi sono in tutto 24.214 (+24.214).