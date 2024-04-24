Domwnica 21 Aprile 2024, il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) è stato il palcoscenico del prestigioso torneo Kim & Liú Sicilia 2024, organizzato dalla Fita - Federazione Italiana Taekwo...

Domwnica 21 Aprile 2024, il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) è stato il palcoscenico del prestigioso torneo Kim & Liú Sicilia 2024, organizzato dalla Fita - Federazione Italiana Taekwondo che ha visto la partecipazione di 445 atleti provenienti da tutta la regione, rappresentanti 38 squadre siciliane. Tra queste, spicca la Squadra Taekwondo Marletta di Paternò, che ha trionfato con una performance eccezionale, portando a casa un totale di 15 medaglie su 15 atleti presentati, tutte conquistate dai propri atleti.

Ogni membro della squadra ha ottenuto una medaglia, contribuendo al successo collettivo della squadra. Ecco l'elenco dei vincitori delle medaglie d'oro:

Cloe Marletta

Alice Barbera

Mangano Carla

Ginevra Grazioso

Mattia Di Bella

Thomas Distefano

Luigi Pappalardo

Giuseppe Minutolo

Alessandro Testa

Rosario Abbate

Alessandro Portello

Daniele Asero

Le medaglie d'argento sono state conquistate da:

Simone Ciccia

Salvatore D'Alí

Antonio Testa

Il successo della squadra è stato reso possibile grazie ad un eccellente staff tecnico, composto da:

Tony Marletta, Capo Coach

Dorotea Statelli, Presidente

Santo Di Bella, Team Manager

Giorgia Catena, Assistente Coach Francesco Pennisi, Assistente Coach

Carmelo Grasso, Assistente Atleti

Stefano Distefano, Assistente Atleti

"Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma è il risultato del duro lavoro, della dedizione e della passione di ogni singolo membro della nostra squadra. Sono incredibilmente orgoglioso di ogni atleta che ha dato il massimo sul tatami, dimostrando il vero spirito del Taekwondo Marletta di Paternò. Continueremo a lavorare sodo e a perseguire l'eccellenza in ogni competizione futura, portando sempre in alto il nome della nostra squadra e della nostra amata città."