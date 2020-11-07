1363 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato a oggi sabato 7 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazi...

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato a oggi sabato 7 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

￼ECCO I DATI SICILIA

￼Attuali positivi: 20.737 (+1.224)

Deceduti: 663 (+35)

Dimessi / guariti: 8.788 (+104)

Ricoverati totali: 1.330 (+14)

Ricoverati in terapia intensiva: 169 (+10)

Totale casi: 30.188 (+1.363)

Tamponi: 746.200 (+8.431)

CASI PER PROVINCIA

Palermo 459

Catania 406

Ragusa 137

Siracusa 116

Trapani 103

Messina 73

Caltanissetta 53

Agrigento 15

Enna 1

DATO ITALIA

Altri 39.811 contagi in Italia, la curva dunque si mantiene alta. I nuovi decessi sono stati 425, appena meno di ieri, e il totale ha superato quota 41.000. È quanto contenuto nel bollettino di oggi, sabato 7 novembre, diffuso dal Ministero della Salute. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti.

Tra le Regioni, la Lombardia sale ancora con quasi 11.500 contagi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 39.811 contagiati

• 425 morti

• 5966 guariti

+119 terapie intensive | +1104 ricoveri

231.673 tamponi

Tasso di positività: 17,2% (+1,0%)