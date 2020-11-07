95047

1363 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato a oggi sabato 7 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazi...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2020 17:19
1363 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Condividi

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato a oggi sabato 7 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

￼ECCO I DATI SICILIA

￼Attuali positivi: 20.737 (+1.224)
Deceduti: 663 (+35)
Dimessi / guariti: 8.788 (+104)

Ricoverati totali: 1.330 (+14)
Ricoverati in terapia intensiva: 169 (+10)

Totale casi: 30.188 (+1.363)
Tamponi: 746.200 (+8.431)

CASI PER PROVINCIA

Palermo 459
Catania 406
Ragusa 137
Siracusa 116
Trapani 103
Messina 73
Caltanissetta 53
Agrigento 15
Enna 1

DATO ITALIA

Altri 39.811 contagi in Italia, la curva dunque si mantiene alta. I nuovi decessi sono stati 425, appena meno di ieri, e il totale ha superato quota 41.000. È quanto contenuto nel bollettino di oggi, sabato 7 novembre, diffuso dal Ministero della Salute. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti.

Tra le Regioni, la Lombardia sale ancora con quasi 11.500 contagi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 39.811 contagiati
• 425 morti
• 5966 guariti

+119 terapie intensive | +1104 ricoveri

231.673 tamponi

Tasso di positività: 17,2% (+1,0%)

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047