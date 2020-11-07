1363 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato a oggi sabato 7 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.
￼ECCO I DATI SICILIA
￼Attuali positivi: 20.737 (+1.224)
Deceduti: 663 (+35)
Dimessi / guariti: 8.788 (+104)
Ricoverati totali: 1.330 (+14)
Ricoverati in terapia intensiva: 169 (+10)
Totale casi: 30.188 (+1.363)
Tamponi: 746.200 (+8.431)
CASI PER PROVINCIA
Palermo 459
Catania 406
Ragusa 137
Siracusa 116
Trapani 103
Messina 73
Caltanissetta 53
Agrigento 15
Enna 1
DATO ITALIA
Altri 39.811 contagi in Italia, la curva dunque si mantiene alta. I nuovi decessi sono stati 425, appena meno di ieri, e il totale ha superato quota 41.000. È quanto contenuto nel bollettino di oggi, sabato 7 novembre, diffuso dal Ministero della Salute. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti.
Tra le Regioni, la Lombardia sale ancora con quasi 11.500 contagi.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 39.811 contagiati
• 425 morti
• 5966 guariti
+119 terapie intensive | +1104 ricoveri
231.673 tamponi
Tasso di positività: 17,2% (+1,0%)