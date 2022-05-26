14ENNE SCOMPARE DA CATANIA: 11 GIORNI DI RICERCHE, L'APPELLO DEL PADRE DI ALFONSO

Sono giorni d'ansia per una famiglia di Catania che da 11 giorni non ha notizie del 14enne Alfonso. Il ragazzo è scomparso dalla città dove risiede con la famiglia il 14 maggio scorso e da quel giorno...

Sono giorni d'ansia per una famiglia di Catania che da 11 giorni non ha notizie del 14enne Alfonso. Il ragazzo è scomparso dalla città dove risiede con la famiglia il 14 maggio scorso e da quel giorno si sono perse le tracce. Ieri l'appello durante la trasmissione "Chi l'ha visto?? di Federica Sciarelli, su Rai 3.

Il padre del 14enne ha lanciato un appello al figlio chiedendogli di ritornare a casa e a chiunque possa averlo visto di contattare la trasmissione o direttamente i genitori. I familiari hanno fatto sapere che Alfonso, al momento della scomparsa, non aveva con se il cellulare, né i documenti d'identità. Il ragazzino, alto 1.70 metri, ha occhi castani e capelli rossi.

Il padre ha fatto sapere che Alfonso è un fumatore e potrebbe avvicinare i passanti per chiedergli delle sigarette. Della sparizione del 14enne si stanno già occupando da giorni le forze dell'ordine che hanno setacciato la zona vicina all'abitazione e sentito anche alcuni tra familiari e amici.

Alfonso

Sesso:M

Età:14 (al momento della scomparsa)

Statura:170

Occhi:castani

Capelli:rossi

Scomparso da:Catania

Data della scomparsa:14/05/2022

Data pubblicazione:23/05/2022