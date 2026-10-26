S.M. DI LICODIA 16enne tenta la fuga dai Carabinieri: getta una busta con 8 dosi di marijuana

Il giovane avrebbe cercato di disfarsi di una busta contenente marijuana alla vista della pattuglia. Durante la perquisizione in casa trovati anche quasi 400 euro. Scatta la denuncia.

Un tentativo di fuga alla vista della pattuglia, una busta lanciata per strada e, al suo interno, diverse dosi di marijuana già confezionate. È questo il punto di partenza dell’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, che ha portato al deferimento di un 16enne alla competente Autorità giudiziaria, residente nel comune etneo, per detenzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti si sono verificati in serata, all’interno della Villa Comunale “Belvedere”, dove i militari della locale Stazione erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In particolare, mentre la pattuglia stava transitando nei pressi dell’area verde ha scorto il minorenne che, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha improvvisamente cercato di allontanarsi. Un comportamento che ovviamente ha attirato l’attenzione dei militari, i quali hanno seguito i suoi movimenti.

Nel corso del tentativo di far perdere le proprie tracce, il giovane ha lanciato a terra una busta di plastica bianca, nel tentativo di disfarsene, ma il gesto non è sfuggito alla pattuglia, che l’ha recuperata, scoprendo che conteneva 8 dosi di marijuana.

L’intervento dei Carabinieri non si è però fermato al rinvenimento della droga, i militari hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo e hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare, scovando, nella cameretta del 16enne, quasi 400 euro in banconote e monete, che sono stati sottoposti a sequestro unitamente alla droga, perché molto probabilmente erano i guadagni dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il minorenne è stato denunciato alla competente Autorità giudiziaria e sono stati avviati anche gli accertamenti per chiarire la provenienza della marijuana.