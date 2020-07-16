17 NUOVI CASI IN SICILIA COMPRESI I 14 MIGRANTI, RISALGONO I CONTAGI IN ITALIA

Sono diciassette i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, compresi i quattordici migranti pakistani contagiati a Pozzallo. Ma poi ci sono tre nuovi positivi registrati al di fuori d...

Sono diciassette i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, compresi i quattordici migranti pakistani contagiati a Pozzallo. Ma poi ci sono tre nuovi positivi registrati al di fuori degli arrivi di profughi. Due nuovi casi sono in provincia di Palermo e uno a Catania. E aumentano anche i ricoverati. Ieri erano quattro, oggi sono sei anche se nessuno di questi si trova in terapia intensiva.

In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3132, mentre le vittime restano 283 (nessuna nelle ultime 24 ore). Sono 154 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 2083 tamponi, mentre il numero totale è di 243.047. Continua la quasi totale assenza di guarigioni nell'Isola.

Altri 20 morti in Italia, con il numero totale delle vittime che sale a 35.017. E' quanto emerge dai dati aggiornati della Protezione civile relativi all'emergenza coronavirus.

Risalgono i contagi: rispetto a ieri il numero dei casi è in aumento (+230) e il numero totale sale così a 243.736.

Sono 50.432 i tamponi in più rispetto a ieri, il totale sale così a 6.103.492. Mentre sono -20 i positivi attuali al coronavirus e il totale, rispetto a ieri, scende a 12.473. Il numero dei guariti e dimessi sale a 196.246, +230 rispetto a ieri.

Diminuiscono i ricoverati (-47) e le persone in terapia intensiva (-4): i primi, complessivamente, scendono a 750 mentre le seconde sono 53. In totale sono 11.670 le persone in isolamento domiciliare.

Da ieri non si è registrato nessun caso di coronavirus in quattro regioni (Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) e nella provincia autonoma di Trento. Da ieri, inoltre, sono registrati zero morti in 14 regioni: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Trentino-Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.