1768 NUOVI POSITIVI E 49 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 1.768 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.500 tamponi effettuati; 49 i decessi, che portano il totale a 1.371.Con i nuovi casi salgono a 38.508 gli attua...
Sono 1.768 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.500 tamponi effettuati; 49 i decessi, che portano il totale a 1.371.
Con i nuovi casi salgono a 38.508 gli attuali positivi con un incremento di 188.
Di questi 1.824 sono i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri: 1.545 in regime ordinario (-29 rispetto ad ieri) e 253 in terapia intensiva 3 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.710. I guariti sono 1.531.
I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 516, Catania 502, Messina: 126, Ragusa 180, Trapani 116, Siracusa 82, Agrigento 57, Caltanissetta 80, Enna 109.
DATO ITALIA
Sono 29.003 i nuovi contagi da coronavirus in Italia segnalati oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 822 morti.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 29.003 contagiati
• 822 morti
• 24031 guariti
-2 terapie intensive | -275 ricoveri
232.711 tamponi
Tasso di positività: 12,5% (+1,2%)