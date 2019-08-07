Ennesima tragedia per la città di Paternò.A perdera la vita Andrea Mudò di diciassette anni, faceva parte del gruppo scout Agesci del Paternò 4°, è stato colto da un malore (probabilmente un arresto...

Ennesima tragedia per la città di Paternò.

A perdera la vita Andrea Mudò di diciassette anni, faceva parte del gruppo scout Agesci del Paternò 4°, è stato colto da un malore (probabilmente un arresto cardiaco) mentre era intento a farsi il bagno di fronte al lido Mattanza di Tonnarella di Furnari.

17ENNE PATERNESE MUORE COLTO DA MALORE IN MARE

Il fatto è avvenuto poco prima delle 13:30 di oggi

Inutili i soccorsi dei bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno provato rianimare il giovane praticando di il massaggio cardiaco: il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito numerosi testimoni, in primis i compagni della vittima che si trovavano con lui.

“Abbiamo fatto di tutto per salvarlo – ha detto Giuseppe Genovese, uno dei soci del lido “La mattanza” – il ragazzo aveva la bava alla bocca ed era in arresto cardiaco.

Alla famiglia dello sfortunato ragazzo, vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.