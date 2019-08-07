17ENNE PATERNESE MUORE COLTO DA MALORE IN MARE
Ennesima tragedia per la città di Paternò.A perdera la vita Andrea Mudò di diciassette anni, faceva parte del gruppo scout Agesci del Paternò 4°, è stato colto da un malore (probabilmente un arresto...
Ennesima tragedia per la città di Paternò.
A perdera la vita Andrea Mudò di diciassette anni, faceva parte del gruppo scout Agesci del Paternò 4°, è stato colto da un malore (probabilmente un arresto cardiaco) mentre era intento a farsi il bagno di fronte al lido Mattanza di Tonnarella di Furnari.
Il fatto è avvenuto poco prima delle 13:30 di oggi
Inutili i soccorsi dei bagnanti e degli operatori sanitari del 118, che hanno provato rianimare il giovane praticando di il massaggio cardiaco: il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.
Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno sentito numerosi testimoni, in primis i compagni della vittima che si trovavano con lui.
“Abbiamo fatto di tutto per salvarlo – ha detto Giuseppe Genovese, uno dei soci del lido “La mattanza” – il ragazzo aveva la bava alla bocca ed era in arresto cardiaco.
Alla famiglia dello sfortunato ragazzo, vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.