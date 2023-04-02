18 ANNI FA MORIVA PAPA GIOVANNI PAOLO II

Era il 2 aprile 2005 quando il portavoce vaticano, Joaquin Navarro-Valls annunciava al mondo intero che Giovanni Paolo II era morto. Sono passati 18 anni da quel giorno in cui la chiesa piangeva Papa...

A cura di Redazione 02 aprile 2023 16:44

