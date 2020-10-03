182 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 42 SONO A CATANIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi sabato 03 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero del...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi sabato 03 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 182 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.596

DATI PER PROVINCIA:

52 PALERMO

42 CATANIA

28 TRAPANI

26 CALTANISSETTA

11 MESSINA

10 SIRACUSA

8 RAGUSA

4 AGRIGENTO

1 ENNA

Crescono anche i ricoverati: oggi sono 322 (e sono cresciuti di 18 in 24 ore) ma il numero delle persone in terapia intensiva resta per fortuna stabile: 20 (erano 21 ieri). Ci sono anche 56 persone dichiarate guarite e dunque il totale complessivo delle persone attualmente positive sale a 3171 persone, 2829 delle quali in isolamento domiciliare.

DATI ITALIA

Sono 2844 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 morti, che portano il totale a 35968 dall'inizio dell'emergenza.

• CASI 2844 su 69632 CT = 4.08% (ieri 2499 su 71729 = 3.48%)

di cui 1269 casi da screening = 45%

• MORTI 27 (ieri 23)

• GUARITI 1247 su 49300 tamponi di controllo (ieri 1126 su 48572)

• TI +3 (ieri +3, tot 297)

• RICOVERI +63 (ieri +45, tot 3205)

• POSITIVI +1569 (ieri +1350, tot 55566)