182 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 42 SONO A CATANIA
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi sabato 03 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 182 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.596
DATI PER PROVINCIA:
- 52 PALERMO
- 42 CATANIA
- 28 TRAPANI
- 26 CALTANISSETTA
- 11 MESSINA
- 10 SIRACUSA
- 8 RAGUSA
- 4 AGRIGENTO
- 1 ENNA
Crescono anche i ricoverati: oggi sono 322 (e sono cresciuti di 18 in 24 ore) ma il numero delle persone in terapia intensiva resta per fortuna stabile: 20 (erano 21 ieri). Ci sono anche 56 persone dichiarate guarite e dunque il totale complessivo delle persone attualmente positive sale a 3171 persone, 2829 delle quali in isolamento domiciliare.
DATI ITALIA
Sono 2844 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 morti, che portano il totale a 35968 dall'inizio dell'emergenza.
• CASI 2844 su 69632 CT = 4.08% (ieri 2499 su 71729 = 3.48%)
di cui 1269 casi da screening = 45%
• MORTI 27 (ieri 23)
• GUARITI 1247 su 49300 tamponi di controllo (ieri 1126 su 48572)
• TI +3 (ieri +3, tot 297)
• RICOVERI +63 (ieri +45, tot 3205)
• POSITIVI +1569 (ieri +1350, tot 55566)