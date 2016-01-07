19enne paternese braccato mentre rubava in una scuola a Licodia

Il giovane aveva appena portato via una stampante e un video proiettore restituiti questa mattina al dirigente scolastico

95047.it I carabinieri della locale Stazione e della Compagnia d’Intervento Operativo del battaglione “Sicilia” hanno arrestato, in flagranza, un incensurato di 19 anni originario di Paternò, per tentato furto aggravato.

La notte scorsa attorno alla mezzanotte, alla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Paternò è scattato l’allarme collegato con l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Santa Maria di Licodia e che si trova in via Solferino. Le due pattuglie, già impegnate nel controllo del territorio, giunte sul posto hanno bloccato il giovane ladro mentre cercava di allontanarsi con la macchina carica di materiale didattico – una stampante e un video proiettore - razziato poco prima dai locali della scuola. La refurtiva, in mattinata, è stata riconsegnata al Dirigente scolastico, Luciano Sambataro.