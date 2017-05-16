20.000 € A FONDO PERDUTO PER SOSTENERE L'AVVIO DI AZIENDE ESCLUSIVAMENTE SICILIANE
Pubblicato il15 Maggio 2017 il bando della sottomisura 6.2 (già da noi annunciata il 28/04/2017) , con la quale la Regione Sicilia intende sostenere con 20.000.000 di € la creazione di attività extra-...
Pubblicato il15 Maggio 2017 il bando della sottomisura 6.2 (già da noi annunciata il 28/04/2017) , con la quale la Regione Sicilia intende sostenere con 20.000.000 di € la creazione di attività extra-agricole, al fine di contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro nella regione. La sotto misura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo, con un contributo a fondo perduto da 15.000 a 20.000 €, per sostenere le spese di inizio attività.
I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando interventi di tipo extra-agricolo, ma anche le persone fisiche e le micro imprese di nuova costituzione.
Per accedere alla sottomisura dovranno essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti condizioni:
- Il beneficiario (singolo o associato) deve avere un’età pari o superiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- La sede operativa dell’operazione proposta deve ricadere in quest comuni: (Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna Ramacca,Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni la Punta, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea)(
- importo minimo progetto pari ad € 15.000,00
Inoltre i beneficiari della sottomisura devono presentare un piano aziendale della durata di due anni. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
Le attività da avviare per beneficiare del sostegno previsto dal bando riguardano i seguenti ambiti:
- produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita;
- attività turistico-ricettive in ambito rurale;
- attività di valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
- attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce;
- servizi per le aziende agricole, per la persona e la popolazione rurale;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti artigianali e industriali
Importante: per quali interventi viene concesso il contributo
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate dal 12/06/2017 al 31/10/2017.