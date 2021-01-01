2021, calendario con pochi ponti: ecco quali
nno nuovo, ponti nuovi da controllare e incrociare sul calendario. Perché alcuni giorni diventano sempre più vitali per poter staccare, allontanandosi, se non con il corpo, quanto meno con la mente, d...
nno nuovo, ponti nuovi da controllare e incrociare sul calendario. Perché alcuni giorni diventano sempre più vitali per poter staccare, allontanandosi, se non con il corpo, quanto meno con la mente, dalla quotidianità. Ma i ponti del 2021 non sono affatto generosi, e questo va detto, salvo per alcune eccezioni. Ecco quali sono i ponti del 2021 e quelli dell'inizio del 2022.
Tutti i ponti del 2021, bene ma non benissimo: ecco quali sono
Venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno
Mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania
Domenica 4 aprile 2021: Pasqua
Lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
Domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione
Sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro
Mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica
Martedì 29 giugno: per i romani, è San Pietro e Paolo
Lunedì 1 novembre 2021: Ognissanti.
Martedì 7 dicembre: per i milanesi, è "Sant'Ambrogio"
Mercoledì 8 dicembre: Immacolata concezione
Sabato 25 e domenica 26 dicembre: Natale e Santo Stefano
Sabato 1 gennaio 2022: Capodanno
Giovedì 6 gennaio 2022: Epifania