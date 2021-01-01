95047

2021, calendario con pochi ponti: ecco quali

nno nuovo, ponti nuovi da controllare e incrociare sul calendario. Perché alcuni giorni diventano sempre più vitali per poter staccare, allontanandosi, se non con il corpo, quanto meno con la mente, d...

A cura di Redazione Redazione
01 gennaio 2021 10:46
2021, calendario con pochi ponti: ecco quali -
Oltre 95047
Condividi

nno nuovo, ponti nuovi da controllare e incrociare sul calendario. Perché alcuni giorni diventano sempre più vitali per poter staccare, allontanandosi, se non con il corpo, quanto meno con la mente, dalla quotidianità. Ma i ponti del 2021 non sono affatto generosi, e questo va detto, salvo per alcune eccezioni. Ecco quali sono i ponti del 2021 e quelli dell'inizio del 2022.
Tutti i ponti del 2021, bene ma non benissimo: ecco quali sono

Venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno
Mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania
Domenica 4 aprile 2021: Pasqua
Lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
Domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione
Sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro
Mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica
Martedì 29 giugno: per i romani, è San Pietro e Paolo
Lunedì 1 novembre 2021: Ognissanti.
Martedì 7 dicembre: per i milanesi, è "Sant'Ambrogio"
Mercoledì 8 dicembre: Immacolata concezione
Sabato 25 e domenica 26 dicembre: Natale e Santo Stefano
Sabato 1 gennaio 2022: Capodanno
Giovedì 6 gennaio 2022: Epifania

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047