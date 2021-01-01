2021, calendario con pochi ponti: ecco quali

nno nuovo, ponti nuovi da controllare e incrociare sul calendario. Perché alcuni giorni diventano sempre più vitali per poter staccare, allontanandosi, se non con il corpo, quanto meno con la mente, d...

nno nuovo, ponti nuovi da controllare e incrociare sul calendario. Perché alcuni giorni diventano sempre più vitali per poter staccare, allontanandosi, se non con il corpo, quanto meno con la mente, dalla quotidianità. Ma i ponti del 2021 non sono affatto generosi, e questo va detto, salvo per alcune eccezioni. Ecco quali sono i ponti del 2021 e quelli dell'inizio del 2022.

Tutti i ponti del 2021, bene ma non benissimo: ecco quali sono

Venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno

Mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania

Domenica 4 aprile 2021: Pasqua

Lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

Domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione

Sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro

Mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica

Martedì 29 giugno: per i romani, è San Pietro e Paolo

Lunedì 1 novembre 2021: Ognissanti.

Martedì 7 dicembre: per i milanesi, è "Sant'Ambrogio"

Mercoledì 8 dicembre: Immacolata concezione

Sabato 25 e domenica 26 dicembre: Natale e Santo Stefano

Sabato 1 gennaio 2022: Capodanno

Giovedì 6 gennaio 2022: Epifania