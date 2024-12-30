21ENNE DI MISTERBIANCO ARRESTATO DAI CARABINIERI CON 25 GRAMMI DI COCAINA

Grazie all’intensificazione dei servizi preventivi di controllo sul territorio disposti dal Comando Provinciale nell’ambito della campagna “Natale in Sicurezza”, i Carabinieri del Nucleo Operativo di...

Grazie all’intensificazione dei servizi preventivi di controllo sul territorio disposti dal Comando Provinciale nell’ambito della campagna “Natale in Sicurezza”, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 21enne di Misterbianco per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al riguardo, i Carabinieri, impegnati in un’attività di monitoraggio del territorio per prevenire lo smercio di droga, hanno scorto il 21enne che, intorno alle 18.00, percorreva le strade di Misterbianco a bordo della sua Mercedes Classe “A”, fermandosi, di tanto in tanto, vicino a capannelli di ragazzi fermi dinanzi a bar e sale giochi e parlando con loro dal finestrino.

I militari, insospettiti, hanno deciso perciò di seguire il giovane che da Misterbianco si è diretto a Catania, per poi fermarsi in via Filippo Eredia.

Qui, ha parcheggiato in una zona scarsamente illuminata, restando in auto come se fosse in attesa di qualcuno.

A questo punto i militari hanno deciso di intervenire ed hanno effettuato un controllo che, in effetti, ha dato riscontro ai loro sospetti perché, nel posacenere posteriore della Mercedes, hanno scovato due involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 25 grammi circa.

Il 21enne è stato, perciò, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, mentre la droga è stata sequestrata.