23 MARZO 2020 – PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A PATERNÒ

Il 23 Marzo 2020 viene accertato il primo caso di coronavirus ufficiale a Paternò dall’inizio della pandemia.

La conferma arriva da varie fonti e dallo stesso sindaco di Paternò Nino Naso. L’uomo è un uomo sui cinquant’anni, impiegato in una azienda di Misterbianco.

Era passato quasi un mese, dal 20 febbraio, il giorno in cui a Codogno fu isolato il primo paziente paziente italiano positivo, e dal 22 febbraio, quando l’Italia pianse la prima vittima di Covid, il 78 di Vo’ Euganeo Adrian Trevisan .

Ed erano i giorni in cui i riflettori di tutto il mondo erano puntati sull’Italia che di fatto era diventata, perlomeno agli occhi dell’opinione pubblica, il secondo epicentro dell’epidemia a livello mondiale dopo la Cina.

