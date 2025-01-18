23ENNE DI MISTERBIANCO: IN GIRO A CATANIA SENZA PATENTE E CON DROGA NASCOSTA NELLO SCOOTER, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 23 anni, originario di Misterbianco, sorpreso con la droga nascosta nel sottosella dello scooter.I poliziotti della squadra volanti della Questura di Cat...

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 23 anni, originario di Misterbianco, sorpreso con la droga nascosta nel sottosella dello scooter.

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania l’hanno visto scorrazzare, nei pressi di via Giuseppe Verdura, senza indossare il casco protettivo e, per questo, hanno deciso di sottoporlo a controllo e sanzionarlo. Nel frattempo, però, il giovane si era fermato spontaneamente per qualche minuto sul ciglio della strada, scendendo dal mezzo, senza accorgersi della presenza dei poliziotti. Solo quando gli agenti si sono avvicinati, il 23enne con uno scatto fulmineo è tornato in sella allo scooter nel maldestro tentativo di darsi alla fuga. Nonostante l’energica resistenza opposta per farsi largo e fuggire, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo avviando tutti gli opportuni accertamenti.

Gli agenti hanno chiesto spiegazioni sul comportamento tenuto e il 23enne non ha potuto far altro che ammettere di avere 80 grammi di marijuana nascosta nel sottosella dello scooter e in una tasca del giubbotto. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno effettivamente trovato la sostanza stupefacente e, sempre nel sottosella, sono stati trovati due bilancini di precisione e più di 600 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

I poliziotti hanno contestato anche gravi violazioni al Codice della Strada, sanzionando il 23enne perché guidava il mezzo a due ruote senza patente e senza casco. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che lo scooter era sottoposto a fermo amministrativo, per cui si è proceduto alla confisca.

Quanto trovato è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane, dopo gli adempimenti di rito, è stato arrestato per resistenza e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno, il giovane è stato posto in libertà in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice.