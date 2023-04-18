24ENNE ACCOLTELLATA ALL'ADDOME IN CASA A BELPASSO, È GRAVE
A cura di Redazione
18 aprile 2023 10:42
Una 24enne è stata ferita con diversi colpi di arma da taglio all’addome nella sua abitazione di Belpasso, nel Catanese.
L’aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite.
Soccorsa, la donna è stata trasportata nel Policlinico di Catania dove è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri.
L’ipotesi privilegiata è che il ferimento si maturato nell’ambito della sfera personale della vittima.
(ANSA).