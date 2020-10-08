259 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA, OLTRE 4.400 NUOVI CASI IN ITALIA

In aumento ancora in Sicilia e in Italia.Mai tanti nuovi positivi da quando è iniziata la pandemia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 259 .È quanto emerge dal bollettino del ministero della Sal...

A cura di Redazione 08 ottobre 2020 17:08

