259 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA, OLTRE 4.400 NUOVI CASI IN ITALIA
In aumento ancora in Sicilia e in Italia.Mai tanti nuovi positivi da quando è iniziata la pandemia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 259 .È quanto emerge dal bollettino del ministero della Sal...
Mai tanti nuovi positivi da quando è iniziata la pandemia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 259 .È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.
per un totale di 8.479 dall’inizio dell’epidemia. Il numero degli attuali positivi fa registrare un + 147 per un totale di 3.696 attuali positivi.
Per quanto riguarda i decessi, oggi si contano altre 3 vittime. Il numero di guariti resta, invece, alto con un +147. Anche oggi, la provincia col numero più alto di contagi è quella di Palermo, seguita da quella di Catania.
Questo il dettaglio per provincia:
- Palermo 131
- Catania 66
- Messina 23
- Ragusa 17
- Agrigento 9
- Trapani 7
- Caltanissetta 4
- Siracusa 1
- Enna 1
DATI ITALIA
Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.458 nuovi positivi (ieri erano stati 3.600) a fronte di 128.098 tamponi effettuati. Da ieri sono inoltre stati registrati altri 22 morti, che portano il totale a 36.083 dall'inizio dell'emergenza. I casi totali salgono invece a 338.398. La Regione con l'incremento più alto è la Campania con 757 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 683.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• CASI 4458 su 68985 CT = 6.46% (ieri 3678 su 80387 = 4.58%)
di cui 2038 CS = 46%
• MORTI 22 (ieri 31)
• GUARITI 1060 su 59113 tamponi di controllo (ieri 1204 su 44927)
• TI +21 (ieri +18, tot 358)
• RICOVERI +143 (ieri +157, tot 3925)
• POSITIVI +3376 (ieri +2442, tot 65952)
• TAMPONI 128098 = 68985 + 59113